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YouTube-канал Цензор.НЕТ за год вырос на 312%, показывая лучшую эффективность среди украинских медиа, - исследование

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YouTube-канал Цензор.НЕТ за год вырос на 312%, показывая лучшую эффективность среди украинских медиа, - исследование
YouTube-канал издания Цензор.НЕТ с прошлого ноября увеличил аудиторию в четыре раза, а средние просмотры видео выросли с 8 000 до 44 000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования "Ренессанс украинского YouTube. Как заканчивается эра пророссийских каналов в Украине".

Отмечается, что результаты 2021 года фиксируют переломный момент - украинский YouTube начал уверенно и методично вытеснять пророссийскую сеть каналов, сформировавшуюся после начала российско-украинской войны.

"За последние три месяца просмотры исследуемой группы топовых украинских YouTube-каналов на 30% больше, чем группы пророссийских каналов. Хотя еще год назад последние были в лидерах", - говорится в сообщении.

"Среди украинских медиа наилучшую эффективность показывает канал "Цензор.НЕТ", с прошлого ноября увеличивший аудиторию в 4 раза, а средние просмотры видео выросли с 8 000 до 44 000", - сообщается в исследовании.

Ведущий YouTube-канала Цензор.НЕТ Богдан Буткевич сообщил, что проект за год вырос на 312%. На канал подписаны уже более 176 тысяч пользователей.

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Топ комментарии

  • Scorchua
    "Понад 26,5 млн. унікальних переглядів. Тобто, більша половина населення України дивилася наші випуски" - якийсь дивний висновок, за таким же успіхом я міг би сказати, що Шарія з 4 млрд переглядів дивиться більша частина світу.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цензору-респект,та подальшого розвитку...
  • olele
    все логічно:
    де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
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