ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк
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Евросоюз одобрил исключение экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из своего санкционного списка.
Об этом в Twitterсообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за хищение государственных средств Украины. В списке осталось всего 7 человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.