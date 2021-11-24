ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк

Евросоюз одобрил исключение экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из своего санкционного списка.

Об этом в Twitterсообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за хищение государственных средств Украины. В списке осталось всего 7 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк