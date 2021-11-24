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ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк

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ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк
Евросоюз одобрил исключение экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из своего санкционного списка.

Об этом в Twitterсообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС приняли решение исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за хищение государственных средств Украины. В списке осталось всего 7 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует исключить из санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    А чего послам ЕС сопротивляться, если ГПУ имени Венедиктовой им бумаги на продление санкций не дала?

    ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
  • Орест Орест
    Санкции снимаются не просто так а из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Нет доказательств, на основании чего вводить или продлевать санкции? Так что ослы тут далеко не они....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нє,це велике доріжництво...
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