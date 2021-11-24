В ЕС практически остановили поток мигрантов в Беларусь, - Мишель

Глава Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что согласованные и твердые действия показали способность организации противостоять тому, что европейские лидеры назвали гибридным нападением, которое устроил белорусский диктатор Александр Лукашенко, направив мигрантов к границам с ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Многие мигранты преимущественно из Ирака, Сирии и других стран и дальше остаются в Беларуси с надеждой перейти границу в Польшу либо Литву или Латвию, но в Евросоюзе считают, что мигранты уже не прибывают в Минск самолетами в таких количествах как раньше этой осенью.

"Наше единство и совместные действия принесли результат. Мы практически остановили поток мигрантов в Беларусь. Толпы значительно уменьшились. Это нападение не вывело нас из равновесия, и мы сохраняем бдительность и действенность", - сказал Мишель.

Заявление Шарля Мишеля последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси, которые должны быть объявлены в ближайшее время.

"Мы должны добиться, чтобы тем, кто там страдает, была оказана помощь", - сказал чиновник, сообщив, что "Беларусь сотрудничала с Ираком в организации рейсов для возвращения домой нескольких сотен иракцев".

По словам Шарля Мишеля, сейчас "еще слишком рано делать выводы, идет ли речь о настоящем изменении позиции (белорусских властей)", и он подчеркнул, что Евросоюз сохраняет осторожность.

Мишель признался, что миграция – это "всегда болезненная тема" для стран Европы.

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