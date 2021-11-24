В РФ нет информации о применении систем Javelin на Донбассе, - Песков

Москва не располагает информацией о боевом применении Киевом американских противотанковых систем Javelin, хотя такие комплексы в Украине есть.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет информации о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, это очевидный факт", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Москве о применении комплексов Javelin Вооруженными силами Украины.

На вопрос, будет ли Москвой расценено применение таких комплексов Киевом как пересечение "красной линии", Песков сказал: "Но Javelin против чего-то используется".

"Ситуация (на Донбассе. – Ред.) продолжает оставаться очень и очень тревожной", – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. Оно сообщает, что Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

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Также об этом сообщал "слуга народа" Копытин. В штабе ООС отрицали использование "Джавелинов" в зоне проведения операции.

Однако эту информацию опроверг и Генштаб, и представитель штаба ООС Мельничук.