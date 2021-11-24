На оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство: вакцин не хватает, - Офис омбудсмена

На временно оккупированных территориях Донецкой области распространяется бешенство, а оккупационная администрация там не осуществляет меры по надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"На временно оккупированной территории Донецкой области обострилась проблема распространения бешенства, опасного как для людей, так и животных. В местные больницы обращаются лица, ставшие жертвами нападения бездомных животных, для получения медицинской помощи, в частности экстренной прививки. В связи с массовостью случаев в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством. Оккупационной администрацией, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, не осуществляются меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими лицами", - говорится в сообщении.

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По убеждению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, такие действия оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, нарушают нормы международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Поэтому Уполномоченный ВРУ по правам человека обратилась к Международному Комитету Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.