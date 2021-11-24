ЕС призывает Россию отменить указ Путина о товарах из ОРДЛО: "Противоречит целям минских соглашений"

Европейский Союз призывает Россию отменить указ, которым товары с оккупированных территорий Донбасса приравниваются к российским.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, передает Цензор.НЕТ.

"Указ направлен на дальнейшее отделение от Украины временно неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских договоренностей. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у них есть потенциал для усиления напряженности и продолжения статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит соблюдать свою политику непризнания в этом отношении", - добавил Стано.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары с ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и к госзакупкам.

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