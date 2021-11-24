За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (17,5%).

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17% всех опрошенных или 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 11 % и 17,5% опрошенных, за Ю. Бойко – соответственно 8% и 11%, за Ю. Тимошенко – соответственно 7% и 9%, за Д. Разумкова – соответственно 5.5% и 7,5%, за И. Смешко — соответственно 4% и 5%, за Е. Мураева — соответственно 4% и 5%, за В. Гройсмана — соответственно 3.5% и 5%, за О. Ляшко — соответственно 2,5% и 3%, за А. Гриценко — соответственно 2% и 3%, за С. Притулу — соответственно 2% и 2%, за Р.Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за В. Кличко — соответственно 1% и 1%", - говорится в исследовании.

"По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка П. Порошенко (с 9% до 11% среди всех опрошенных) и Гройсмана (с 2% до 3,5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не изменился", - добавили авторы исследования.

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"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 26% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, П. Порошенко соответственно 22% и 46% .По сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 28% среди всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за П Порошенко, выросла статистически значимо (с 17% до 22%)", - рассказали исследователи

"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю. Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 29% всех опрошенных или 66% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко — соответственно 17% и 34% По сравнению с результатами опроса, который проводился в июле-августе этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В.Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 31%). среди всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Ю. Бойко, выросла статистически значимо (с 15% до 17%)", - говорится в исследовании.

"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Д. Разумкова за В. Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д. Разумкова — соответственно 25% и 50% По сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Д. Разумкова, выросла с 17% до 25%", - отметили исследователи.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.