Кабмин расширил перечень медикаментов, применяемых для лечения COVID-19, - Шмыгаль
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Кабинет Министров расширил список медикаментов, применяемых для лечения коронавируса.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, когда препараты выходят на рынок, производители как правило уже имеют договоренности по поставкам лекарств в другие страны, что обуславливает определенный дефицит.