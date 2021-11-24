$700 млн от МВФ должны поступить в Украину уже сегодня, - Шмыгаль
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Второй транш кредита от Международного валютного фонда должен поступить в Украину уже сегодня.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"22 ноября Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша для Украины в размере почти 700 млн долл. Сегодня эти средства должны поступить в Украину", – сказал премьер.
Напомним, в ночь на 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл.