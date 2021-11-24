Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Целью документа является определение правовых и организационных мероприятий, направленных на развитие системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов и связанных с ними лиц.
Сам план мер на данный момент не опубликован, но в пояснительной записке к проекту решения указано, что документ направлен на содействие имплементации закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)" и реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.
Также данные мероприятия должны создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни.