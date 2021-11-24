Подробности жуткой аварии в Болгарии: в горящем автобусе погибла семья из 11 человек, - македонские СМИ

В салоне автобуса, который в ночь на 23 ноября попал в смертельную аварию на автомагистрали "Струма" в Болгарии, находилась семья из 11 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает издание Traffic News со ссылкой на македонские СМИ.

Семья вместе ездила на отдых в Стамбул, а на подъезде к Болгарии вместе с другими пассажирами туристического автобуса попала в смертельное ДТП.

Среди погибших также установлена личность учительницы начальных классов из села Студеничани Северной Македонии, ее дочь и еще двое жильцов из этого же села.

Начальная школа в Скопье, ученики которой погибли в ДТП, приостановила обучение.

Среди жертв - 27-летний Газменд Укали и 23 - летняя Альбина Белули. Парень отмечал свой день рождения с любимой в Турции.

Большинство погибших – граждане Северной Македонии, однако были и туристы из Сербии и Бельгии. Самым маленьким было по 4 года – братья-близнецы Луан и Албан Ахмети.

В Болгарии и Северной Македонии 24 ноября объявлен трехдневный траур.

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Напомним, что авария с последующим возгоранием произошла в 3:00 утра по местному времени 23 ноября.

В транспорте с македонской регистрацией ехали 52 человека. Среди погибших – 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Точные причины ДТП устанавливают следователи. В МИДе Украины ответили, что в ДТП пострадавших граждан Украины нет.