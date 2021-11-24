Новости

Станцию ​​метро "Славутич" закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета

9533
Станцию ​​метро "Славутич" закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета
Станция "Киевского метрополитена" "Славутич" закрыта для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - отмечалось в сообщении.

Станцию ​​метро Славутич закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета 01

Впрочем, несколько минут назад появилось сообщение о возобновлении работы станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрядчик строительства метро на Виноградаре разместил более 1,5 млрд грн авансового платежа на депозит и получал проценты. Прокуратура требует взыскания 183 млн грн.

Станцию ​​метро Славутич закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета 02

ТОП-новости

все новости