Станцию метро "Славутич" закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета
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Станция "Киевского метрополитена" "Славутич" закрыта для пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - отмечалось в сообщении.
Впрочем, несколько минут назад появилось сообщение о возобновлении работы станции.