"Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина". Они превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - Шуляк

Сегодня, 24 ноября, партия "Слуга народа" приняла решение игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина" из-за их заангажированности.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, опубликовав соответствующее совместное заявление, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних месяцев телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх". Это очевидно. Безусловно, мы уважаем право владельца свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", - отмечается в общем публичном заявлении.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что "системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления мешающих олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".

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"Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных когда-либо привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно быть источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс", - говорится далее.

"Мы уверены, что инициированный президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и избавит выгоды от давления на редакции и журналистов. Трансформацию государства и уменьшение олигархического влияния на экономику невозможно остановить. Ни телевизионным шантажом, ни политическими угрозами, ни олигархическими попытками договориться о "взаимопонимании" в Москве", - цитирует Шуляк заявление.

"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно.Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение.В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансировано и ради объективного информирования общества", - резюмируется в заявлении.

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