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Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ

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Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ
В Европейском региональном бюро ВОЗ заявляют, что странам следует рассмотреть возможность обязательной вакцинации против коронавируса. Такой шаг связан с ростом заболеваемости COVID в Европе.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представителя ВОЗ Робба Батлера, обязательная вакцинация увеличит количество привитых граждан стран ЕС, что должно снизить уровень заболеваемости. Потому он предложил странам задуматься над этой проблемой.

Такому заявлению ВОЗ предшествовали слова комиссара Германии по туризму Томаса Барейсса. Он отметил, что ожидает, что вакцинация станет обязательной в стране.

Кроме того, Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

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Топ комментарии

  • A San
    бред -это обколоть непонятной херней весь мир
  • Posich Posich
    Кількість захворювань росте не зважаючи на масову вакцинацію, але цим дибілам хоч кіл на голові теши бачу.
  • Oleg Bakhtin
    А вот тут Вы скорее ошибаетесь. Как участник этих акций скажу (хоть и сегодня там не был... впервые наверное) - по крайней мере все предыдущие были НЕ проплачены.

    Тут все куда как проще. Пока нас собиралось по 10-20 человек... от нас отмахивались. Как только мы решили объединиться... сразу стали агентами рашки, пуйла и рфии...
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