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Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"

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Глава МИД Эстонии Лийметс об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: "Опасения усиливаются"
Следует поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнула эстонская чиновница.

Опасения относительно того, что президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, планирует совершить вторжение в Украину, ужесточаются. Необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства, сказала глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – сказала чиновник.

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Топ комментарии

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Реальная проблема состоит в том,что в это тяжелое время,когда мы опасаемся нападения России, Украиной руководит предатель-Ермак.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А в цей час в США відбулася історична для України подія. Вперше соцдослідження показало , що більшість американцівв 50% проти 48% погоджуються на участь армії США в захисті України від Пуйла. В 2014 році таких було лише 30%.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Ермак, Татаров, Демченко и все остальное ОП - нарика Зелю в расчет можно даже не брать - это кукла без воли и полная комплексов и страхов
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