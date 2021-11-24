Арахамия о стягивании войск РФ к границам Украины: Кремль играет в "большую угрозу" ради уступок в сертификации "Северного потока - 2"

Украина должна постоянно готовиться к возможной эскалации России.

Об этом руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Вторжение России - это факт, это данность, в которой вынуждены жить миллионы украинцев, еще с 2014 года. Поэтому мы можем вести разговор только о расширении масштабов российской агрессии. Наше государство уже долгое время прорабатывает различные сценарии развития событий, чтобы быть готовым к каждому из них.Но раскрывать реальные детали такой подготовки - неправильно. Мы не должны информировать агрессора о том, как конкретно собираемся защищаться. Максимально широкое "предупреждение" России о предстоящей атаке может быть свидетельством не только подготовки этой атаки, но и дипломатического давления - на Украину и на страны Запада. Интерес России в данном случае более чем очевиден. Кремль требует максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока - 2". Логика здесь может быть такова: попытка обменять "поток" на обещание отказа от агрессии против Украины. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в этот раз Кремль играет в игру "большая угроза", которую можно остановить уступками", - сказал Арахамия.

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По его мнению, готовиться к возможной эскалации со стороны России – Украина всегда должна, пока Россия не откажется от агрессивных действий и не вернется в нормальное правовое поле межгосударственных отношений.

Говоря о том, каким будет коллективный ответ Запада в случае такого вторжения, Арахамия отметил: "Особенностью ситуации в этом году является то, что поддержку Украине впервые за длительное время выразили все ведущие игроки коллективного Запада. От США, последовательно поддерживающих Украину, и до Франции и Германии, которых привыкли в мире считать менее радикальными в своих взглядах на политику России. Подобная реакция является свидетельством того, что страны Евросоюза и НАТО воспринимают ситуацию максимально серьезно и официально предупредили Россию о реакции на любые агрессивные действия против Украины".

Отвечая на вопрос о том, что делают украинские власти, чтобы быть готовыми к агрессии РФ, политик ответил: "Украина продолжает планомерно наращивать свой военный потенциал, развивать Вооруженные силы. Свидетельством тому является и внедрение в эксплуатацию турецких байракторов, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать" на фронте".

"Принятие недавно закона о территориальной обороне – индикатор того, что государство готово направлять волю граждан к защите Родины в нужное для всеобщей обороны русло. Все это не может не влиять на настроения и планы агрессора", - резюмировал он.

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Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".