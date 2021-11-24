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Украина получила от МВФ 700 млн долларов, - НБУ

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Украина получила от МВФ 700 млн долларов, - НБУ
Украина получила второй транш в 700 млн долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального банка Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл США)", - написал он.

Шевченко отметил, что средства поступят на счета НБУ и увеличат международные резервы.

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  • Valery Valery 43f2bcb9
    Ну наконец то дерибан состоится ! А то на носу Новый год , депутаты и их бл@ди могли без подарков под елочкой остаться !
  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    Дерьмак уже купил новый мерс, W222й? Ничего, успеет
  • Василь Довганенко 7230397a
    Польщу мільярдами безкоштовної допомоги засипав ЄС . а не МВФ.
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