Украина получила от МВФ 700 млн долларов, - НБУ

Украина получила второй транш в 700 млн долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального банка Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл США)", - написал он.

Шевченко отметил, что средства поступят на счета НБУ и увеличат международные резервы.

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