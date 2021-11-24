Кабмин изменил правила проведения ВНО, - МОН

Сегодня, 24 ноября 2021 года, Правительство приняло изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания.

"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, соответствовать его новым реалиям проведения испытания, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Также определен механизм привлечения представителей учреждений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО", - добавили в МОН.

В министерстве отметили, что порядок определяет основы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям.

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