Ассоциация городов заявила о нехватке "льготного" газа и обратилась к Шмыгалю с просьбой содействовать перерасчету объемов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление АГУ.
НАК "Нафтогаз Украины" по своему усмотрению определил объемы природного газа, которые будут поставляться предприятиям теплоснабжения по предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг. ценой для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.
В АГУ добавили, что в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно.
Также отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды, согласно предусмотренным НАК "Нафтогаз Украины" объемам газа оказалось недостаточно.
"При этом НАК "Нафтогаз Украины" отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природный газ, по рыночным ценам от 25 грн. за 1 куб метр и выше, что является нарушением Меморандума.
Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источников для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", - пояснили в АГУ.
Журналистка Инна Ведерникова в Facebook отметила, что властями открыт второй фронт против государства после "вагнергейта".
"Если Банковая не проснется, бахнет так, что мало не покажется. Предприятия теплокоммунэнерго не подписывали тарифный меморандум с правительством и НАК "Нафтогаз Украины" 30 сентября. Однако все, что там прописали и согласовали мэры крупных городов Украины и АГУ, касается их напрямую" , – говорится в сообщении.
Директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" (КП ТМО), член правления Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Анна Позднякова в интервью "Зеркалу недели" рассказала, что аудиторы искусственно тормозят выплату предприятиям ТКЭ разницы в тарифах.