"Слугу народа" Куницкого оштрафовали на 340 грн за нарушение ПДД
Об этом сообщил представитель патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, патрульные оштрафовали по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушении на водителя Panamera за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).
"Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность личности. Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе [рассмотрения], потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские "согласно закону", - объяснил Гайдук.
"Патрульный полицейский удовлетворил ходатайство водителя о переносе рассмотрения дела, поскольку он хотел воспользоваться юридической помощью. Соответственно, полицейский удовлетворил, дело рассмотрено уже в определенное время. Представитель водителя не явился. Было рассмотрено без него", — сказал Гайдук.
По ч. 1 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривен, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.