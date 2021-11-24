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"Слугу народа" Куницкого оштрафовали на 340 грн за нарушение ПДД

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"Слугу народа" Куницкого оштрафовали на 340 грн за нарушение ПДД
Полиция вынесла постановление о наложении штрафа в размере 340 гривен на народного депутата Украины Александра Куницкого, который за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения по улице Сумской в Харькове.

Об этом сообщил представитель патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, патрульные оштрафовали по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушении на водителя Panamera за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).

"Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность личности. Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе [рассмотрения], потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские "согласно закону", - объяснил Гайдук.

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"Патрульный полицейский удовлетворил ходатайство водителя о переносе рассмотрения дела, поскольку он хотел воспользоваться юридической помощью. Соответственно, полицейский удовлетворил, дело рассмотрено уже в определенное время. Представитель водителя не явился. Было рассмотрено без него", — сказал Гайдук.

По ч. 1 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривен, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.

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Топ комментарии

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Сильный финансовый удар нанесли по нему!
  • я гражданин Украины
    штрафи повинні бути сумопропорційні вартості автомобіля ....- як у швейцаріїї наприклад....- ми ж хочемо як у Швейцаріїї
  • Иван Петрович Сидоров
    Куницького оштрафували на 340 грн /Признаки уголовного преступления обнаружены в декларации Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей). Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». 01 июл. 2019 . Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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