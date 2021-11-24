Волкер об угрозе масштабного вторжения РФ в Украину: Путин ищет уступки со стороны Запада
Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер высказал в опубликованной 23 ноября статье The Center for European Policy Analysis, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Угрозу для Украины он назвал среди угроз, которые подпитывает Путин в отношении Европы.
"Самая непосредственная угроза – для Украины. Россия подготовила силы для нового военного нападения, которое может быть начато в очень короткие сроки", – написал он.
Волкер отметил, что предпосылками для такого развития событий являются появление "квазиисторического эссе" Путина, в котором он "поставил под сомнение легитимность Украины как независимого государства", "фактически взятие под контроль" России безопасности Беларуси, приближение даты 8 декабря, когда исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза, "что Путин назвал величайшей трагедией ХХ века", передачу власти в Германии и выборы во Франции, а также вывод войск США из Афганистана и желание Вашингтона сделать то же самое в Ираке и Сирии.
"Путин отреагировал на шаги президента Владимира Зеленского по противодействию российскому влиянию на Украине, особенно на действия, направленные на [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука (чьи дети являются крестными детьми Путина), прекратив официальные украинско-российские контакты", – считает также экс-представитель Госдепа в Украине.
Он отметил, что бывший президент России Дмитрий Медведев также "напрямую напал на Зеленского и его команду".
"Ничто из этого не означает, что Россия безповоротно готова к новому вторжению в Украину. Скорее, Путин готовит силы и аргументы, необходимые, чтобы дать ему возможность выбора – вариант, который был бы невозможен, если бы не были предприняты эти предварительные шаги. Действительно, наиболее вероятное объяснение событий состоит в том, что Путин ищет уступки и жесты деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться", – предполагает Волкер.
По его словам, тот факт, что Путин "собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России".
"Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Его схемы можно преодолеть. Используя то, что он считает превосходным стратегическим положением перед лицом отступления США, раздробленности и слабости в Европе, Путин видит возможности для значительных успехов в том, что Россия считает своей сферой влияния на востоке Европы", – написал он.
По мнению американского дипломата, у Запада, который столкнулся с вызовами своему авторитету, "нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии".
Волкер назвал "как минимум пять угроз", которые возникли перед Европой вследствие действий России:
- сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы;
- использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский союз;
- размещение войск и тяжелого вооружения в Украине и вокруг нее;
- разжигание национализма в Сербии, что может привести к новому конфликту на Балканах;
- вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.
"Эти шаги последовали за годами враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и Соединенных Штатов", – заявил Волкер.
Экс-представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине подчеркнул важность происходящего вокруг Украины и отметил, что администрация президента США Джо Байдена и несколько европейских правительств "похвально начали давать отпор" российской агрессии. Волкер, в частности, напомнил, что "США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны решительно подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Несмотря на свои откровенно агрессивные действия, Россия заявила, что она никому не угрожает, и обвинила США и других в эскалации конфликта. Даже относительно фактический комментарий редактора итальянской газеты La Repubblica вызвал скорый и обидный упрек в Facebook от спикера МИД РФ Марии Захаровой. Эта агрессивная российская риторика не должна сдерживать Запад, скорее, наоборот. Только последовательное, жесткое контрдавление гарантирует, что Россия не обострит ситуацию дальше", – считает Волкер.