Представители бизнес-сообщества Харькова просят Зеленского утвердить Скакуна главой ОГА

Представители бизнес-сообщества Харьковской области обеспокоены тем, что уже достаточно длительное время не назначен глава госадминистрации в приграничной области с большим экономическим и оборонным потенциалом.

Об этом говорится в обращении представителей бизнеса Харьковской области к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Должность руководителя областной государственной администрации, обязанности которого выполняет Александр Скакун, предполагает глубокое понимание ситуации по каждому направлению. И, на наш взгляд, Александр Евгеньевич полностью отвечает этим критериям", — говорится в обращении.

На их взгляд, нынешний в.и.о. главы ОГА зарекомендовал себя как открытый к коммуникациям управленец.

"В области хорошо знают его порядочность и деловые качества. Ему доверяют люди, и это очень важно для должностного лица, представляющего государство в регионе. Подводя итог, желаем подчеркнуть свое уважение к господину Скакуну и подчеркнуть, что считали бы честью сотрудничать с таким губернатором", — подчеркнули подписанты обращения.

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Бизнесмены выразили надежду, что президент примет во внимание их мнение при назначении главы Харьковской госадминистрации.

Обращение к президенту подписали: председатель наблюдательного совета Хладпром А. Барышевский, президент компании NIX И. Брагинский, президент Индустриальной группы УПЭК А. Гиршфельд, президент Инвестиционной группы ДАД А. Давтян, президент корпорации Авантаж А. Денисенко, основатель компании Drozdov & partners О. Дроздов, директор фабрики Полюс К. Капуста, основатель FINEX Group И. Когут, основатель агропромышленной группы Агротрейд В. Кожемяко, владелец издательской группы Фолио А. Красовицкий, основатель группы компаний Кулиничи В. Мисик, основатель SMK Group Д. Парамонов, основатель компаний Фактор С. Полетучий, основатель АО ФЕД В. Попов, управляющий партнер шведской компании Misen Enterprises AB С. Пробилов, основатель Telesens Э. Рубин, президент Superior Golf Club Ю. Сапронов, основатель STV Group Т. Ситенко, гендиректор Турбоатом — Украинские энергетические машины, мажоритарный акционер Мегабанк В. Субботин, президент концерна АВЭК А. Фельдман, председатель наблюдательного совета Трест Жилстрой-1 А. Харченко, гендиректор Балцем ( Балаклейский цементный завод) Д. Цивун, соучредитель компании Агроквантум А. Чернявский, основатель Golden Tile Ceramic Group В. Шеветовский, соучредитель НПК Квадрат С. Шевченко, основатель группы компаний Variant С. Шуфани.