Марш противников вакцинации – российский след, - СНБО

Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к веб-сайту российской политической партии "Единая Россия", – говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации в очередной раз рекомендует всем, кто сомневается в необходимости прививки, изучить всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников их непосредственных разработчиков, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить по горячей линии Минздрава за дополнительной информацией.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России".