В случае вторжения РФ Запад должен предоставить Украине более широкий спектр летального оружия. США могли бы отправить ПВО "Стингер" или "Железный купол", - Аваков

Путинский режим угрожает независимости и суверенитету Украины с первого дня военной агрессии.

Об этом эксминистр внутренних дел Арсен Аваков заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Говоря о реакции коллективного Запада в случае российского вторжения, Аваков заявил: "помощь Запада сейчас крайне важна. Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, а дипломаты США получили указание от Госдепартамента обсудить вопросы российской угрозы со всеми союзниками США в Европе. Но кроме слов о поддержке нам нужна реальная помощь. США заявили и о намерении направить в Украину военных советников и дополнительное вооружение. Однако нужно немедленно активизировать сотрудничество с международными партнерами в оборонной сфере".

"Прежде всего, Запад мог бы предоставить нам более широкий спектр летального оружия. Соединенные Штаты могут отправить Украине переносные средства ПВО "Стингер" или средства защиты "Железный купол" от ракет малой дальности или другие средства ПВО как предохранитель от возможного вторжения", - выразил надежду Аваков.

Также он выразил уверенность, что необходимо пересматривать систему коллективной европейской безопасности, где Украина должна занять свое место.

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"НАТО необходимо укрепить восточную оборону, а также отправить больше военных кораблей в Черное море", - добавил Аваков.

"Третьим ответом должно стать усиление санкций. Недавно представители администрации Байдена заявили, что экономические и финансовые санкции лучше использовать в "сотрудничестве с нашими союзниками". В 2014 году такая координация с Европой усилила эффект западных санкций", - отметил он.

Говоря о подготовке Украины к вероятному вторжению, Аваков заявил: "К сожалению, позиция Украины в этом вопросе недостаточно четкая – до сих пор нет официальной реакции на тревожные сигналы наших международных партнеров.

Более подробно о мнениях политиков и украинских чиновников относительно вероятности российского вторжения в Украину читайте в статье Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".