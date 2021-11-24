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Великобритания предостерегает РФ от наступления на Украину

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Великобритания предостерегает РФ от наступления на Украину
Фото: Рейтерс
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заверила, что Украина является союзницей ее страны, а значит, получит поддержку в случае усиления агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что это будет серьезной ошибкой со стороны России", - сказала Трасс о возможном широкомасштабном наступлении РФ на Украину и добавила: "Мы очень близкие союзники Украины и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы убедиться, что у них есть наша полная поддержка".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обменялся с США и Великобританией данными разведки о наращивании российских войск на украинской границе.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам черговий респект за підтримку України...
  • 18c49ed2
    А когда наш "величайший" соберет СНБО и примет план неотложных мер противодействия? Или никак с клинка кокаинового не выйдет?
  • 18c49ed2
    А помоему об этом предупреждали американцы еще две недели назад. Еще не дошло за две недели?
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