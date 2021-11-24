Великобритания предостерегает РФ от наступления на Украину

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заверила, что Украина является союзницей ее страны, а значит, получит поддержку в случае усиления агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что это будет серьезной ошибкой со стороны России", - сказала Трасс о возможном широкомасштабном наступлении РФ на Украину и добавила: "Мы очень близкие союзники Украины и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы убедиться, что у них есть наша полная поддержка".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обменялся с США и Великобританией данными разведки о наращивании российских войск на украинской границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ заявили, что США своими маневрами в Черном море провоцируют Россию на "маленькую войнушку"