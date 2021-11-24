Войска РФ с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресцентр штаба ООС.
Недалеко от шахты "Бытовка" войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Каменки оккупанты применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Нью-Йорка русские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского русские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.