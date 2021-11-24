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Вакцинированные от COVID-19 не должны игнорировать меры безопасности, – ВОЗ

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Вакцинированные от COVID-19 не должны игнорировать меры безопасности, – ВОЗ
Вакцины от коронавируса вселяют в людей "ложное чувство безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких мер.

"Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу вируса", - подчеркнул Гебрейесус.

В то же время, добавил гендиректор ВОЗ, до появления дельта-штамма прививки снижали передачу инфекции примерно на 60%, после появления показатель снизился примерно до 40%.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки"

    В этой фразе прекрасно всё
  • joker avto
    Сначала они обещали, что привитые от коронавируса не будут болеть. Потом сказали, что привитые будут болеть ковидом легко. Затем признались, что вакцинированные могут тяжело болеть, но всё же не умрут от ковида.
    Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
    Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
  • Речь Брежнева
    И шо каждый раз колоть неиспытанный преппарат?
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