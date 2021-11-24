Вакцинированные от COVID-19 не должны игнорировать меры безопасности, – ВОЗ

Вакцины от коронавируса вселяют в людей "ложное чувство безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких мер.

"Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу вируса", - подчеркнул Гебрейесус.

В то же время, добавил гендиректор ВОЗ, до появления дельта-штамма прививки снижали передачу инфекции примерно на 60%, после появления показатель снизился примерно до 40%.

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