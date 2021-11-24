Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В коалиционном соглашении идет речь о совместной работе с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства".
"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", - говорится в документе.
Относительно сотрудничества с Украиной конкретно прописаны отдельные аспекты, в частности, в области энергетики: "Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2".
Социал-демократ Олаф Шольц, возглавивший будущее правительство, согласовал во главе внешнеполитического ведомства солидера партии "Зеленых" Анналену Бербок. Именно от нее во многом будет зависеть политика Германии по отношению к Украине.