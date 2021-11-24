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Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение

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Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение
Поддержка движения Украины в ЕС и содействие восстановлению территориальной целостности нашего государства - это отдельный пункт Коалиционного соглашения нового правительства Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В коалиционном соглашении идет речь о совместной работе с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства".

"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", - говорится в документе.

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Относительно сотрудничества с Украиной конкретно прописаны отдельные аспекты, в частности, в области энергетики: "Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2".

Социал-демократ Олаф Шольц, возглавивший будущее правительство, согласовал во главе внешнеполитического ведомства солидера партии "Зеленых" Анналену Бербок. Именно от нее во многом будет зависеть политика Германии по отношению к Украине.

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Топ комментарии

  • Mora Zfayfer
    а комсомолка меркель таки оказалась гнидой гедеэровской, и мокшанской гэбэшной

    подстилкой.

    в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против

    Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.

    это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания

    и поручения кремляди.

    мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Притомному новому німецькому уряду-респект...
  • Muron
    Бубочці тільки цього не говоріть
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