Москва может атаковать, чтобы сделать более сговорчивыми Киев, Вашингтон, Брюссель и Берлин, - нардеп от "Голоса" Рахманин

Россия может совершить полномасштабное вторжение, чтобы впоследствии обменять прекращение боевых действий на ряд преференций.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат (фракция "Голос"), член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

"Российские власти окончательно убедились в бесперспективности "минского" и "нормандского" трека. Исчерпав политический арсенал, Кремль может использовать военный компонент. Новый, более кровавый этап войны, по мнению Путина, может сделать не только Киев, но и Вашингтон, Брюссель и Берлин более сговорчивыми. Москва хочет обменять у Запада прекращение боевых действий (а - в идеале для нее – отказ от них) на целый ряд преференций", - считает он.

Среди таких преференций, по мнению Рахманина, - принуждение Киева к полному выполнению кабальных минских договоренностей, поставка украинской воды в Крым, окончательный отказ от интегрирования Киева в ЕС и, прежде всего, в НАТО. А также безболезненная сертификация Nord Stream-2, ограничение присутствия НАТО в Черном море, вывод систем ПРО из Европы.

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"Россия, демонстрируя силу, шантажирует не столько Киев, сколько Вашингтон. Не только новой войной в центре Европы (на которую США вынуждены будут реагировать), но и нежеланием сотрудничать по чувствительным для Байдена вопросам — в частности, противодействию киберугрозам, внедрению климатического соглашения. США понимают, что дальнейшее ухудшение отношений с Москвой усложняет их противостояние с Китаем. А возможное военное российско-украинское обострение увеличит европейский запрос на американские военные контингенты, что в планы Белого дома, очевидно, не входит", - пояснил депутат.

"Пока Москва шантажирует войной, если шантаж не сработает - может прибегнуть к военным действиям, считая, что это только усилит ее переговорные позиции. Поэтому полномасштабное вторжение вполне возможно", - добавил Рахманин.