Президенты Украины и Польши обсудили общие вопросы безопасности

Владимир Зеленский сообщил о создании дальнейшего плана по решению двусторонних и международных вопросов вместе с польским коллегой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах разговора с Анджеем Дудой президент Украины сообщил в твиттере .

"Провел плодотворный телефонный разговор с Анджеем Дудой. Рад, что имеем одинаковое видение вызовов безопасности для региона. А также того, что должны действовать вместе для их преодоления. Наметили дальнейший план контактов для решения двусторонних и международных вопросов", - указал Зеленский.

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