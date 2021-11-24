Президенты Украины и Польши обсудили общие вопросы безопасности
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Владимир Зеленский сообщил о создании дальнейшего плана по решению двусторонних и международных вопросов вместе с польским коллегой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах разговора с Анджеем Дудой президент Украины сообщил в твиттере .
"Провел плодотворный телефонный разговор с Анджеем Дудой. Рад, что имеем одинаковое видение вызовов безопасности для региона. А также того, что должны действовать вместе для их преодоления. Наметили дальнейший план контактов для решения двусторонних и международных вопросов", - указал Зеленский.