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Заявление части "Слуг народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" стало ответом на вопросы о "вагнергейте", – Белянский

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Заявление части "Слуг народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" стало ответом на вопросы о "вагнергейте", – Белянский
Публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября.

Об этом заявил член наблюдательного совета "Медиа группы Украина" (МГУ) Дмитрий Белянский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украина 24.

"Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", - заявил Белянский.

Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране, добавил Белянский. Он почеркнул, что МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, четко соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова.

"Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по "вагнеровцам", ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - отметил Белянский.

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Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова, отметил член набсовета МГУ.

"Акционер "Медиа Группы Украина" (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала "Украина 24", как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше, и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем", - подытожил Дмитрий Белянский.

Напомним, ранее часть депутатов фракции "Слуга Народа" заявили, что намерены бойкотировать эфиры Украина и Украниа24 из-за несогласия с редакционной политикой этих телеканалов.

Топ комментарии

  • Dust
    неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

    не обсуждается.....
  • Игор Басс
    Это у зедебидов отработанный прием,95 анал по команде фас кого только грязью и брехней не обливал, вся его работа на этом заключалась, а сейчас великий деятель членограй, нервничает, так это только правду говорят.
  • Игор Басс
    Про дам легкого поведения так это к вам зедебилы,это у вас любители анала на халяву.А правдивая информация ,нужна .И не важно на каком канале ее донесут людям.На г+г мосейчучка про такое тебе не расскажет. Или ты зедебил считаешь ,что это не правда ,что там говорил Бурба и Бутусов?
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