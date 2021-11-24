Зеленский не хочет, чтобы каналы перестали быть олигархическими. Он хочет вернуться в "теплую ванну", - Загребельская

Президент и его команда последние два года посещали олигархические каналы. Они не стремятся изменить правила игры на телевизионном рынке - они хотят снизить "плату" за "олигархическую любовь".

Об этом пишет в фейсбуке бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что интересы олигархов отстаивают не только телеканалы "Украина 24" и "ТРК Украины", решившие бойкотировать "слуги народа", но и другие телеканалы Коломойского, Фирташа и Пинчука. И телевизионный рынок они, по словам Загребельской, контролируют благодаря "согласованному рыночному поведению, имеющему все признаки нарушения антимонопольного законодательства". "И само руководство АМКУ, назначенное президентом и монобольшинством, не просто игнорирует эти нарушения, но прямо сейчас доказывает в суде свое право их не расследовать", - добавила Загребельская.

По ее мнению, заявления "слуг народа" о бойкоте телеканалов Ахметова не преследуют цель изменить ситуацию.

"Их цель проста - вернуть "теплую ванну". Без изменения правил. Без изменения уклада. Без развития конкуренции, как на телерынке, так и на других важных для Украины рынках. Просто, чтобы все было как раньше, разве что "плата" за "олигархическую любовь" снизилась. А за их повальную некомпетентность рассчитывались не они, а те же олигархи, другие бизнесмены и население. И, чтобы, не приведи Господи, из телеэкранов никто этим не возмущался", - пишет Загребельская.

Напомним, ранее депутаты "Слуги народа" заявили, что будут игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина", принадлежащие Ринату Ахметову.