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Мишель – Путину: Это Россия ответственна за мирное урегулирование на Донбассе

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Мишель – Путину: Это Россия ответственна за мирное урегулирование на Донбассе
Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская сторона несет ответственность за мирное урегулирование на востоке Украины.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я напомнил, что Россия несет ответственность за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", – написал Мишель.

Также, по словам главы Евросовета, в разговоре с Путиным он затронул тему "заинтересованности ЕС в устойчивом мире между Арменией и Азербайджаном".

Глава Евросовета напомнил и о том, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, которые находятся вблизи Украины.

"ЕС внимательно наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность", - написал Мишель.

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Топ комментарии

  • Bogdan_
  • НБ
    "Мирне врегулювання на Донбасі" неможливе в принципі. Тільки військова операція на власній території і повна зачистка від сепаратистів та окупантів з **********. Все інше це пустопорожня брехня в простір яка вже лунає сім років... І що? Хіба що Зєлєнський "відгавкав" в України ще трошки землі на користь сєпаратистів... "Освободітєль" - _обане ЧМО...
  • Орест Орест
    По ходу все уже высказались по этому поводу, только шмаркля с банковой молчит, собака!
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