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Украина в рамках меморандума с МВФ обязалась сформировать наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

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Украина в рамках меморандума с МВФ обязалась сформировать наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома"
Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом взяла на себя обязательство сформировать и обеспечить работу наблюдательных советов ЧАО "НЕК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом" на основе прозрачного и конкурентного отбора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

Сроки формирования новых наблюдательных советов:

  • ЧАО "НЭК "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года,
  • НАК "Нафтогаз Украины" – до конца января 2022 года
  • НАЭК "Энергоатом" – до конца мая 2022 года

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Так они же были при "барыгах". И доходность была Теперь придется восстанавливать.
  • Andriy Kalnyshevsky
    на основі прозорого і конкурентного відбору

    "Прозорий відбор" в наглядові ради від бубочки гарно видно на прикладі залізничника Сірожі)
  • Герхард
    Ну мне бы и этого мизера хватило для найма снайперского расчета и группы прекрытия, чтобы навсегда решить вопрос ЗЕ и Ермака.
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