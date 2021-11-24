Украина в рамках меморандума с МВФ обязалась сформировать наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома"
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Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом взяла на себя обязательство сформировать и обеспечить работу наблюдательных советов ЧАО "НЕК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом" на основе прозрачного и конкурентного отбора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.
Сроки формирования новых наблюдательных советов:
- ЧАО "НЭК "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года,
- НАК "Нафтогаз Украины" – до конца января 2022 года
- НАЭК "Энергоатом" – до конца мая 2022 года