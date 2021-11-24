Словакия вводит двухнедельный локдаун
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, министр экономики Словакии Ричарда Стулика заявил, что ограничения будут касаться всего населения, независимо от того, был ли человек вакцинирован.
Речь идет, в частности, о закрытии ресторанов и магазинов, не торгующих товарами первой необходимости.
О начале локдауна объявит премьер Эдуард Хегер, как только на заседании Кабмина согласуют все детали.
Прибегнуть к кардинальным мерам Словакия вынуждена из-за того, что уровень госпитализации больных догоняет пик COVID-госпитализаций во время последней волны пандемии. Тогда он составлял около 3800 человек, а сейчас - 3200.
По состоянию на 23 ноября правительство Словакии констатировало критический уровень больных коронавирусом - более 10 000 новых случаев заболевания в сутки. Эта цифра сопоставима с количеством украинских трудовых мигрантов в этой стране в 2018 году.