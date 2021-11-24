Десять новых приборов автофиксации нарушений ПДД заработают в 7 областях с 26 ноября, - патрульная полиция

С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают 10 приборов фиксации правонарушений, контролирующих соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.