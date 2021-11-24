Российская Федерация наращивает военное присутствие в оккупированных землях Луганщины и Донбасса, - ОБСЕ

РФ массово поставляет на неподконтрольные территории цистерны с горючим, железнодорожные вагоны и колонны грузовиков с различными видами вооружения и боеприпасов.

Об этом миссия Украины при ОБСЕ заявила во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 9 октября до 11 ноября 2021 года Российская Федерация перебросила на временно оккупированную территорию Донбасса 40 вагонов-цистерн с горюче-смазочными материалами общей грузоподъемностью 2 399 тонн и 8 вагонов с боеприпасами. За этот же период из РФ в Украину въехали 19 колонн грузовиков (некоторые из них насчитывали до 15 единиц транспорта)", - сообщили в украинской миссии.

В частности, Россией были доставлены: ручные гранаты РГО и РГН, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель", три БПЛА "Орлан -10" и один БПЛА "Гранат-1".

Кроме того, 11 октября через пункт пропуска "Изварино" в Украину въехали пять сотрудников ФСБ и направились в Луганск. Через три дня, 14 октября, в том же направлении направились восемь военнослужащих ВС РФ.

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"На этом фоне командование ВС РФ продолжает повышать боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а именно – 1-го и 2-го армейских корпусов, полностью интегрированных в российскую систему управления войсками. Для этого также привлекается местное население", - заявили в украинской миссии при ОБСЕ.

В настоящее время возле границ Украины сосредоточено около 92 тыс. российских войск.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма.