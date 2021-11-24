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Партнер олигарха Коломойского Миндич был специальным гостем на дне рождения главы ОП Ермака, - СМИ. ВИДЕО

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День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

21 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Празднование проходило в государственной резиденции "Синегора" и длилось 4 дня. В один из них, по данным журналистов, Зеленский и Ермак вертолетом слетали в Киев, чтобы принять участие в торжествах ко Дню свободы и достоинства.

Журналисты сообщают, что 19 ноября перелет из Киева в Ивано-Франковск совершил чартерный борт "Хокер", имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского.

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"По информации собеседников "УП", на борту находился Тимур Миндич с семьей. Именно в квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения в январе этого года", - говорится в расследовании.

"По нашим наблюдениям, последним из гостей праздника Андрея Ермака Ивано-Франковск покинул совладелец студии "Квартал 95" и близкий товарищ Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей", - добавили журналисты.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    а ермак и зеленский заранее уведомили об этой встрече, согласно принятому закону зеЛоха "аб алигархах, зуб даю!" ?))
    А кто еще был на днюхе ермака за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ счет (включая вип-обслуживание, еду и т.д.) ? Они уведомили или клованам не нужно соблюдать закон?
  • Dust
    собрались чисто

    "гей славяне"

    ну, чтоб не применять атисиметизм
  • Чайка Київ
    І шо? Пліснявим пофуй, на Україну та "мідрий" нарід.

    "Зеленский назначил бывшего регионала и медведчуковца замглавы Офиса президента. Новоназначенный Ростислав Шурма в прошлом был членом Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду под шестым номером в списке "Оппоблока", который возглавлял Мураев. Также в прошлом Шурма работал гендиректором "Запорожстали", находящимся в орбите Ахметова.
    Назначение Шурмы - это три в одном - здесь вам и деолигархизация и "новые лица", и адекватный ответ Зеленского на предупреждение наших западных партнеров о российской военной угрозе.
    В полку Ермаков прибыло."
    @Helgi Sharp
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