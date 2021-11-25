Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора

Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США подтверждают свою преданность народу Украины и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Об этом говорится в тексте заявления президента США Джо Байдена, обнародованного на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Каждый ноябрь мы торжественно чествуем и вспоминаем миллионы невинных украинцев, испытавших страдания и погибших во время Голодомора - "смерти из-за голода" - в 1932 и 1933. Мужчины, женщины и дети, потерявшие жизнь во время этого голода были жертвами жестокой политики и преднамеренных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, вспоминая тех, чьи жизни были унесены, давайте также снова возьмемся за неустанную работу по предупреждению подобных трагедий в будущем и помощи тем, кто сегодня страдает в ярме тирании", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США также отметил, что украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и мощь и в конечном итоге создал свободное и демократическое общество.

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