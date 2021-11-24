Волонтер Кашчук: Мы ехали в Грузию выпить вина и поесть хинкали, а из нас сделали "страшных бандеровцев" в стиле RT

Украинский волонтер Павел Кашчук возмущен сюжетом грузинского телеканала Имеди о том, как его не пустили в Грузию.

Об этом Кащук написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Кашчук пишет, что телеканал назвал его "опытным военным экспертом" из "группировки Саакашвили", которая стремится дестабилизировать ситуацию "не только в Грузии, но и во всем мире" и организовать военный переворот.

"Все это очень похоже на страшилку про злых бандеровцев в стиле RussiaToday, героем которой меня по неволе решили сделать, а также на попытку пошатнуть отношения между двумя до недавнего братскими народами... а ведь мы с друзьями просто ехали посмотреть на Казбек, выпить вина и поесть, мать их, хинкали!" - пишет он.

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Кашчук подтвердил, что является автомобильным журналистом и блоггером, с Саакашвили не знаком, а организация COMBAT-UA, к созданию которой он причастен, никогда не готовила бойцов Грузинского легиона.

"Напротив – одними из первых инструкторов в нашей школе были как раз отставные грузинские военные, которые оказали нам неоценимую помощь в сложное время, за что им очень благодарен", - отметил он.

Волонтер также удивлен, что МИД Украины до сих пор не предупреждает официально, что попасть в Грузию украинцам сейчас сложно. "Ведь у нас треть страны если не УБД, то волонтеры, если не журналисты, то блоггеры, видеть которых у себя в гостях "демократическая" Грузия больше не желает, хоть и стесняется в глаза сказать", - отметил он.

Напомним, Кашчука и еще нескольких украинцев не пустили в Грузию 19 ноября, обвинив в намерениях дестабилизировать обстановку в стране. Экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе извинился перед Кашчуком, а канал TV Imedi сделал о волонтере пропагандистский сюжет.