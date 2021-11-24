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ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще

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ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще
Офис президента отрицает четырехдневное празднование дня рождения его председателя Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах и ​​использование вертолетов для доставки гостей.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса президента в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В Офисе утверждают, что получили запрос журналистов только 24 ноября – за несколько часов до выхода расследования.

"Не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности. ... Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с любыми бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - отметили в ОП.

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Что касается передвижения главы государства, то сообщено, что вертолеты для этого использовали в соответствии с протоколом.

"В пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье Глава государства был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте. Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве - с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента", - утверждают в Офисе.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" опубликовало журналистское расследование о праздновании 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. Журналисты утверждают, что празднование проходило на государственной даче, а гостей туда доставляли вертолетами ГСЧС. Одним из гостей, доставленных частным самолетом, был близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич, утверждают журналисты.

Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Да кто же Вам поверит после 2.,5 лет сплошной лжи даже если это правда пинокио
  • mrSmith
    На каком основании этот кацапский ублюдок использовал государственную резиденцию в своих личных целях?
    Он не премьер министр, не глава парламента и не президент.
  • Араб
    КушайТЕ зебилята

    В стране тотальное кумовство
    В стране война 8й год и орда у границ
    В стране каждый день сотни погибших от ковида и тех, кто из-за пандемии не имеет возможности получить качественную медпомощь
    В стране энергетический кризис
    В стране каждый день какой-то позор и сюр из ВР и кабмина на весь мир
    И ещё много чего можно перечислить в этот список

    А главный зебилкович на празднике, ему пох. Слетал на время на камеры помаячить и обратно.

    Вот думаю, как бы мы все таки жили в достатке, если бы выбирали толковых правителей
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