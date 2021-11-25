Conflict Intelligence Team опубликовала новые свидетельства передвижения российских войск к границам Украины. ФОТО

Аналитики из Conflict Intelligence Team опубликовали новые данные, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники к границам с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по ссылке на CIT.

Так, 19 ноября на станции Мичуринск-Воронежский засняли эшелон с боеприпасами, машинами химической разведки РХМ-6 и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", следовавший в Масловку (Воронежская область РФ). Исследователи предполагают, что он мог перевозить технику 20-го полка РХБЗ, который также входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и дислоцируется в 10 км от станции Ильино.

Также фиксируется прибытие российских войск в оккупированный Крым. Речь идет, например, о 34-й отдельной мотострелковой бригаде армии РФ, погрузку которой засняли в Ставрополье 11 ноября, а также о 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, эшелон с танками Т-72Б3 которой попал на видео по дороге в Крым.

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Стоит отметить, что в 2008 году последнее соединение (тогда 18-я отдельная мотострелковая бригада) принимало участие в войне в Грузии. Эшелон с танками следует на станцию Айвазовская, куда в апреле этого года везли войска 58-й армии, расположившиеся тогда на полигоне Опук на Керченском полуострове в Крыму (по состоянию на 22 ноября этот полигон пустует).

Аналитики CIT отмечают, что количество свозимой к границе Украины техники "настораживает", и ее "лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих частей". Так, только за последние несколько дней появились два видео, где эшелоны из БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя, где расположена 22-я центральная база хранения техники, в Валуйках в 23 км от границы с Украиной, где 3-я мотострелковая дивизия. Кроме того, туда же, вероятно, прибыл состав с гаубицами "Мста-Б" (его происхождение установить не удалось).

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По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако, если она будет проходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Исследователи согласны с оценками исследований, что "готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не ранее начала следующего года".