Мусаева о реакции ОП на расследование о дне рождения Ермака: История с "вагнергейтом" ничему не научила
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мусаевой в фейсбуке.
"Офис Президента отреагировал на расследование Украинской правды обширным постом, в котором, в частности, подтвердил, что президент а) был в Синегоре в выходные б) президент пользовался вертолетами ГСЧС, но якобы "по протоколу". Также в сообщении утверждается, что Андрей Ермак праздновал свой юбилей с родителями. Но почему-то в понедельник, то есть на следующий день после собственного дня рождения", - написала главред УП.
Она отметила, что при этом в ОП не объясняют, что глава государства делал в горах в столь сложной внутренней и внешней ситуациях и почему не воспользовался своим государственным бортом.
"Зачем путешествие в государственную резиденцию нужно было скрывать и пользоваться вертолетами? Очень интересно. Как и то, почему единственным гостем в эти два дня в резиденции, по версии ОП, был министр регионального развития Алексей Чернышев?", - спросила Мусаева.
Также руководитель УП подчеркнула, что у Офиса Президента было 8 часов на ответ на выход материала.
"Мы отправили его ровно в тот момент, когда получили все подтверждения, что для празднования дня рождения были задействованы государственные вертолеты. Кажется, что история с "вагнергейтом" ничему никого не научила", - говорится в посте.