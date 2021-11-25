Новый зампредседателя ОП Шурма во время выборов президента входил в команду Вилкула, - ЦПК

Новый заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма учился в московском "Сколково", 13 лет работал на топовых должностях в структурах Рината Ахметова и входил в предвыборный штаб Александра Вилкула.

Об этом информирует Центр Противодействия Коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ЦПК, Шурма, имея 23 года, работал в компании Рината Ахметова "Метинвест". В 27 лет, при Януковиче, его "избрали" депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

Летом, когда на Донбассе началась российская оккупация, Ростислав Шурма был избран главой Запорожского филиала Оппоблока. В это время он учился в Московском инновационном центре "Сколково" – факт, говорящий сам за себя. Параллельно с обучением в "Сколково", с 2012 по 2019 год Шурма начал официально занимать должность генерального директора "Запорожстали", принадлежащей Ахметову.

"Это один из крупнейших заводов Украины. И одновременно - один из крупнейших загрязнителей окружающей среды. Возглавляя "Запорожсталь", рассуждал на тему, почему в Украину не идут инвестиции: "Иностранные инвесторы предпочитают инвестировать в Европе, США или Азии, поскольку перспектива столкнуться с нашими прокурорами, чиновниками-коррупционерами и прочей... перечеркивает всю инвестиционную привлекательность страны". Зато общий язык с прокурорами, судьями и чиновниками нашли наши олигархи. В том числе и Ахметов. Каким нужна монополия, а не конкуренция и иностранные инвестиции", - сообщает ЦПК.

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По данным ЦПК, развивая Запорожский Оппозиционный блок Ростислав Шурма обеспечивал возможность контроля над горсоветом. Это, в частности, давало "хорошие дивиденды": "Фирмы, связанные с Шурмой и его коллегой, получили от города 245 гектаров под солнечные электростанции. Как пишут местные расследователи, все участки были переданы в обход закона без конкурса, некоторые - еще и с нарушением генплана", - пишет ЦПК.

Во время выборов Президента Украины 2019-го Шурма-младший поддерживал экс-регионала Александра Вилкула, заявив: "Когда Вилкул станет президентом, в Украине начнется новая пятилетка мира и развития".

Следя за его сообщениями в соцсетях, Центр Противодействия Коррупции отмечает, что Ростислав Шурма любит отдыхать в Альпах и имеет большую приверженность к Китаю, считает, что китайская система должна служить примером. При этом совсем не принимается во внимание такой аспект китайской жизни, как нарушение прав человека.

В заключение ЦПК отмечает: "Партия регионов, Оппоблок, Ахметов, Вилкул, Китай, Сколково. Что может полезного дать государству человек с таким бекграундом? О какой деолигархизации идет речь, если Шурма 13 лет проработал на Ахметова? Вопросы риторические".