Сакварелидзе о "вагнергейте": Главный индикатор этого дела - 20 разведчиков выбрасывают на улицу, подвергая их жизни опасности

Увольнение из рядов ВСУ разведчиков, занимавшихся операцией по "вагнеровцам", ярко свидетельствует о том, была сорвана операция предательством или осторожностью со стороны властей.

Такое мнение высказал заместитель генпрокурора в 2015-2016 гг. Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Предательство это было или осторожность, "проект" или все таки сорванная спецоперация, обществу еще очень долго придется с этим разбираться, но….

Те, кто ценит, строит, защищает и оберегает. Те, кто понимает, что такое государство и знает цену риска. 20 офицеров - настоящих героев - не выкидывают на улицу без защиты, подвергая их жизнь постоянной угрозе", - написал Сакварелидзе.

Он подчеркнул, что для него это "главный индикатор/сигнал" по делу.

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