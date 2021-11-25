За сутки войска РФ девять раз открывали огонь на Донбассе, применяя БМП, 82- и 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы, применяя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского вражеские войска вели огонь дважды, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Недалеко от Водяного на Приазовье наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"По состоянию на 7 часов утра 25 ноября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.