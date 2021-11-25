Военные, корабль или истребители: Канада рассматривает несколько способов усиления военной помощи Украине

Назначенная в октябре на должность министра обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен военнослужащих в Украине, а также перебрасывания военного корабля в Черное море или передислокацию части базирующихся в Румынии истребителей CF-18.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Globe and Mail.

Отмечается, что решение о развертывании дополнительных сил в Украине еще не принято.

"На нынешний момент сохраняется статус-кво. Никаких изменений в нашей позиции не произошло, - заявила в среду спикер военного ведомства Джули Макдональд. - Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками".

На сегодняшний день в Украине находится около 200 канадских инструкторов, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.

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Как сообщалось, Россия развернула вдоль украинской границы 94 000 военных, около 1200 танков, 330 военных самолетов и другую технику, рассматриваемую как возможность подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.