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Военные, корабль или истребители: Канада рассматривает несколько способов усиления военной помощи Украине

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Военные, корабль или истребители: Канада рассматривает несколько способов усиления военной помощи Украине
Назначенная в октябре на должность министра обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен военнослужащих в Украине, а также перебрасывания военного корабля в Черное море или передислокацию части базирующихся в Румынии истребителей CF-18.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Globe and Mail.

Отмечается, что решение о развертывании дополнительных сил в Украине еще не принято.

"На нынешний момент сохраняется статус-кво. Никаких изменений в нашей позиции не произошло, - заявила в среду спикер военного ведомства Джули Макдональд. - Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками".

На сегодняшний день в Украине находится около 200 канадских инструкторов, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.

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Как сообщалось, Россия развернула вдоль украинской границы 94 000 военных, около 1200 танков, 330 военных самолетов и другую технику, рассматриваемую как возможность подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.

Топ комментарии

  • Пан Перець
    З усього виходить, що єдиною слабкою ланкою в цій ситуації є наша нинішня зелена влада.
  • fg cbn
    Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.

    При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
  • 5 копійок
    Хай живе Канада!
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