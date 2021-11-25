"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", - Туск
Об этом заявил во время пресс-конференции в Варшаве лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (PO), экс-президент Евросовета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", – сказал Туск.
Политик подчеркнул, что в ближайшее время он намерен "активно действовать" в украинском направлении и добавил, что о деталях сообщит позже.
По словам Туска, о сложной ситуации в Украине следует говорить не через призму украинской миграции в Польшу, а в контексте безопасности в Украине.
"Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какой-либо напряженности, эмоций или негативных последствий (в Польше. – Ред.). В то же время есть вопросы безопасности", – констатировал Туск.
Как оценивается, в Польше сейчас может находиться 1,5 млн украинцев. Из них около 300 тыс. по состоянию на конец сентября имели виды на временное или постоянное проживание в этой стране.