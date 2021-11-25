Блинкен и Столтенберг обсудили необычную военную активность России вблизи Украины, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы обсудили действия России на границе с Украиной и вопрос предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, сообщает в четверг американский госдепартамент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом(...) сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Стороны также затронули вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря, отметил Прайс.

По его словам, Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают.

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