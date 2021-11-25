В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 24 ноября в Украине:
зафиксированы 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 451; 3);
275 319 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3404 человека;
летальных исходов – 628;
выздоровели - 26 811 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 384 404 человека;
выздоровели - 2 852 452 человека;
летальных исходов – 83 541;
проведено ПЦР-тестирований – 15 700 772.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности проведены 23 501 133 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.