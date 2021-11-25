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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 16 943 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 25 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 24 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 зафиксированы 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 451; 3);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 275 319 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3404 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 летальных исходов – 628;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 выздоровели - 26 811 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 заболели – 3 384 404 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 852 452 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 летальных исходов – 83 541;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 700 772.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности проведены 23 501 133 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Serg Koshserg
    Украина обязалась для получения транша МВФ вакцинировать 17 млн людей до Нового Года
    МОЗ Украины заявил что план будет выполнен
    вся эта вакцинация ради денег
  • PVol 69
    Вакциновані захищені тільки від того, що в причині смерті їм не напишуть "ковід".
  • Rouhh Elohim
    так чего же они со шприцом за всеми гоняются? Так не бояться, что аж на гамно исходят.
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